Nintendo Switch: tanti giochi a 99 centesimi con gli sconti di Natale

Sono iniziati il 17 dicembre i saldi di Natale sul Nintendo eShop, tra gli oltre 900 giochi in offerta trovano spazio anche alcuni titoli proposti ad un prezzo particolarmente invitante: solo 99 centesimi! Ecco la selezione di giochi da tenere d'occhio.

Ovviamente non è possibile aspettarsi giochi AAA o AA a questo prezzo, tuttavia a 99 centesimi si trovano spesso titoli indipendenti piuttosto interessanti. Citiamo ad esempio Moto Racer 4 (prezzo originale, 14.90 euro), Vasara Collection (include Vasara e Vasara 2), Robonauts, Mad Carnage, The Way Remastered, Dream Alone, Space Ribbon, Croc's World 2 e Croc's World 3, Neon Caves, Pacific Wings (sparatutto che riprende il concept alla base di 1942 si Capcom), Overlands, Crazy Zen Mini Golf, Deadlings, Bloo Kid 2, Toki e Event Horizon Space Defense.

Tra i tanti ci sono alcuni titoli da tenere in seria considerazione come Vasara Collection (per gli amanti di degli sparatutto spaziali a scorrimento verticale), il remake di Toki (il celebre platform con protagonista un umano trasformato in un gorilla) e Moto Racer 4, non propriamente un capolavoro ma un gioco che per soli 99 centesimi potrebbe divertire gli appassionati del genere.

Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.