Nintendo Switch: 'Tanti giochi in arrivo nel 2021 e oltre', promette Furukawa

Nel corso dell'ultima riunione con gli azionisti tenuta dai vertici di Nintendo, il presidente Shuntaro Furukawa è intervenuto per ribadire la centralità dell'famiglia di console Switch nella strategia a medio-lungo termine della casa di Kyoto.

In un passaggio del brefing online che ha coinvolto gli investitori e gli azionisti dell'azienda videoludica giapponese, Furukawa ha precisato che "la nostra società sta pianificando l'arrivo su Nintendo Switch di molti giochi nel 2021 e oltre".

L'alto rappresentante della casa di Super Mario, a 35 anni di distanza dal lancio della prima avventura dedicata alla sua mascotte (eccezion fatta per le precedenti apparizioni in Donkey Kong con il nome provvisorio di "Jumpman"), spiega inoltre che "Nintendo intende continuare a sviluppare hardware per perseguire una visione di intrattenimento unica".

Con la conferma della volontà di proseguire ancora a lungo sulla strada tracciata da Switch con l'originaria console ibrida e la successiva versione Lite, Furukawa ammette altresì di essere intenzionato a lanciare sul mercato almeno un'altra console, ma senza chiarire la natura di questo sistema. L'unica "indicazione di massima" offerta dal boss della Grande N consiste nella conferma dell'arrivo un nuovo hardware Nintendo entro questo secolo. E voi, quali giochi vorreste veder approdare in futuro su Nintendo Switch, Switch Lite e, perchè no, sulla rumoreggiata versione midgen di Nintendo Switch PRO in 4K?