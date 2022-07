Nintendo Switch: tanti nuovi giochi in sconto a meno di 5 euro

Volete giocare spendendo poco? Siete nel posto giusto, perché vi proponiamo una selezione di giochi per Nintendo Switch in offerta a meno di cinque euro. E in questa fascia di prezzi non ci sono solo giochi indie e porting di app per mobile, anzi, ci sono anche titoli AA di discreta fattura, seppur datati.

Iniziamo con Felix The Reaper a 1.49 euro e AER Memories of Old a 1.99 euro, Goodbye Deponia costa 1.99 euro mentre Deponia Collection è in sconto a 3,99 euro. Se amate i simulatori agresti vi segnaliamo Harvest Life in sconto a 4,99 euro mentre l'avventura State of Mind costa 1,99 euro.

Anche Silence costa 1.99 euro, così come Deponia e Yes Your Grace, Agent A Un Enigma in Incognito costa invece solamente 99 centesimi. Per Hyper Parasite bastano 1,79 euro e vi segnaliamo Namco Museum Archives Volume 2 a 4.99 euro, raccolta che include Galaxian, Pac-Man, Xevious, Mappy, Dig Dug, The Tower of Druaga, Sky Kid, Dragon Buster, Dragon Spirit The New Legend, Splatterhouse Wanpaku Graffiti e Pac-Man Championship Edition in stile NES.

E ancora, The Suicide of Rachel Foster costa 4.99 euro, RIVE Ultimate Edition 1.49 euro e infine Oceanhorn Monster of Uncharted Seas è in offerta a 4,94 euro.