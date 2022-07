Nintendo Switch, tanti giochi in sconto: al via le nuove offerte su Nintendo eShop

Mentre si avvicina il momento della chiusura di Nintendo eShop su Wii U e 3DS, il negozio digitale accoglie un'interessante selezione di sconti su giochi per Nintendo Swtich.

Tra i titoli in promozione, troviamo produzioni apprezzate, come 13 Sentinels: Aegis Rim o la serie di Kingdom Hearts, proposta sulla console ibrida in versione Cloud. Spazio anche al mondo di Final Fantasy, con forti sconti su diversi capitoli della saga, incluso il Final Fantasy X da record recentemente festeggiato da Square Enix.



Di seguito, vi segnaliamo alcune delle offerte attualmente attive su Nintendo eShop:

13 Sentinels: Aegis Rim : proposto a 38,99 euro, con uno sconto del 35%;

: proposto a 38,99 euro, con uno sconto del 35%; Blasphemous : proposto a 6,24 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 6,24 euro, con uno sconto del 75%; Final Fantasy XV Pocket Edition : proposto a 11,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 11,99 euro, con uno sconto del 60%; Final Fantasy X|X-2 HD Remastered : proposto a 24,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 24,99 euro, con uno sconto del 50%; Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud : proposto a 69,99 euro, con uno sconto del 30%;

: proposto a 69,99 euro, con uno sconto del 30%; Kingdom Hearts III + Re Mind Cloud Version : proposto a 41,99 euro, con uno sconto del 30%;

: proposto a 41,99 euro, con uno sconto del 30%; Life is Strange: True Colors : proposto a 39,59 euro, con uno sconto del 34%;

: proposto a 39,59 euro, con uno sconto del 34%; Neo: The World Ends with You : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Trials of Mana: proposto a 24,99 euro, con uno sconto del 50%;

I nuovi sconti proposti su Nintendo eShop resteranno attivi solamente per un periodo di tempo limitato, con scadenza prevista per la giornata di domenica 7 agosto 2022.