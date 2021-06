Nintendo Switch: tanti nuovi giochi in sconto a meno di 10 euro

Tempo di sconti anche sul Nintendo eShop dove è possibile trovare centinaia di giochi per Nintendo Switch in vendita a meno di 10 euro, con una vasta scelta di giochi indipendenti e produzioni AA degne di attenzione. Ecco le proposte più interessanti e i giochi da recuperare assolutamente a prezzo scontato.

Iniziamo con Worms W.M.D. a 7.49 euro e continuiamo con Dragon Quest a 3.24 euro, Yooka Laylee and the Impossibile Lair a 7.49 euro, Harvest Life a 4.99 euro, Asterix & Obelix XXL 2 a 4.49 euro, Blasphemous a 9.99 euro, Dragon Quest III The Seeds of Salvation a 8.11 euro, My Time at Portia a 7.49 euro, Okami HD a 9.99 euro, Overcooked Special Edition a 4.99 euro, Panzer Dragoon Remake a 6.24 euro, Crypt of the NecroDancer Nintendo Switch Edition a 3.99 euro, For The King a 8.49 euro e Syberia 2 a 1,49 euro.



Si continua con Yooka Laylee a 9.99 euro, Onimusha Warlords a 7.99 euro, Yoku's Island Express a 4.99 euro, UNO a 3.99 euro, Child of Light Ultimate Edition a 5.99 euro, The Escapists 2 a 4.99 euro, Marooners a 1.61 euro, Oceanhorn Monster of Uncharted Seas a 5.99 euro e The Flame in the Flood Complete Edition a 3,74 euro. Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.