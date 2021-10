Nintendo Switch: una tecnologia simile al DLSS al centro di un vecchio brevetto

Nel corso delle ultime ore sono stati pubblicati i documenti relativi ad un brevetto depositato da Nintendo nel marzo 2020 e riguardante la possibilità di utilizzare su Switch una tecnologia simile al DLSS di Nvidia.

Dai documenti, pubblicati proprio ieri, emerge la volontà dell'azienda giapponese di creare una tecnologia basata sul machine learning che possa funzionare in maniera molto simile a quanto visto con il DLSS di Nvidia. Se ciò dovesse essere implementato in futuro tramite l'ausilio di un ipotetico dock 'potenziato' o di un nuovo modello della console ibrida, si potrebbe avere un aumento della risoluzione e della fluidità senza sacrificare il dettaglio grafico, proprio come avviene su PC per chi è in possesso di una delle GPU Nvidia supportate. Nei file è presente anche il nome di uno dei principali programmatori al lavoro su tale tecnologia, ovvero Alexandre Delattre, il co-fondatore del reparto ricerca e sviluppo della divisione europea di Nintendo.

Vi invitiamo ad accogliere queste informazioni con la dovuta cautela, dal momento che l'esistenza del brevetto non implica in alcun modo che sia in arrivo un nuovo hardware con tale funzionalità e non è da escludere che nel frattempo Nintendo abbia temporaneamente abbandonato l'idea di lavorare ad una tecnologia proprietaria per l'upscaling delle immagini di gioco.

Nel frattempo stanno spuntando in rete i primi unboxing di Nintendo Switch OLED, nuovo modello della console che monta uno schermo di qualità superiore e lo stesso hardware delle precedenti versioni.