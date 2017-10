Nintendo Switch: i temi arriveranno con l'aggiornamento di dicembre?

L'insider ElectricBlanketFire sembra essere in vena di confidenze: dopo aver accennato all'arrivo die alla pubblicazione del primo gameplay di, EBF rivela che presto Nintendo introdurrà il supporto per i temi sulla sua ultima console.

Nello specifico, la fonte parla di un aggiornamento di sistema in programma il 25 dicembre, l'update in questione abilità i temi su Switch, molti dei quali saranno gratuiti per i possessori di alcuni giochi o di specifici Amiibo. Al momento si tratta solamente di voci di corridoio, vi invitiamo quindi a prendere la notizia con le dovute precauzioni.

L'insider inoltre ha rivelato che il sequel di un gioco per 3DS sarebbe in arrivo su Switch insieme a uno spin-off della stessa serie pensato per il mercato digitale. Restiamo in attesa di saperne di più su quello che, allo stato attual, deve essere considerato come un semplice rumor.