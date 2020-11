Nintendo Switch e Terze Parti: 'grande varietà' di produzioni in arrivo

Nel corso dell'ultimo incontro con gli azionisti, la dirigenza del colosso di Kyoto ha confermato risultati record per Nintendo Switch, con quasi 70 milioni di console dstribuite.

Durante il meeting vi è stato inoltre modo di guardare al futuro, grazie a diversi spunti di riflessione offerti dagli investitori. In particolare, Nintendo ha potuto offrire molteplici rassicurazioni sul fronte dell'arrivo di nuove produzioni Terze Parti sulla console ibrida. Il Presidente Shuntaro Furukawa ha infatti confermato che "[...] altri publisher hanno in programma di pubblicare un'ampia varietà di titoli per Nintendo Switch nel prossimo futuro".



Il dirigente ha proseguito sottolineando che "ci sono molti generi di giochi che non possiamo sviluppare internamente", ma la cui presenza su Nintendo Switch arricchisce l'offerta complessiva Nintendo. In termini di vendita, Furukawa ha inoltre evidenziato come sia i giochi Nintendo sia i titoli Terze Parti siano attualmente protagonisti di un incremento nelle performance commerciali. Guardando al futuro, la casa di Kyoto punta a rendere Nintendo Switch un hardware sul quale entrambe le categorie possano prosperare con risultati di vendita positivi.



Di recente, la console ibrida ha visto approdare nel proprio catalogo due importanti titoli Terze Parti, con Control e Hitman 3: una svolta importante, poiché basata sull'utilizzo del Cloud gaming su Nintendo Switch.