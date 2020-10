Nintendo Switch: The Witcher, Super Mario e Zelda guidano il nuovo spot

La macchina promozionale di Nintendo si mette in moto in vista delle vacanze natalizie e produce un nuovo spot che testimonia la ricchezza del catalogo di Switch e la grande varietà di esperienze ludiche da vivere sulla console ibrida.

Il filmato confezionato dalla casa di Kyoto invita gli appassionati a "tuffarsi nel prossimo capitolo che li attende su Switch", immergendosi nelle atmosfere di capolavori in esclusiva come Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey o Xenoblade Chronicles Definitive Edition.

Nello spot trovano spazio anche diversi titoli multipiattaforma che testimoniano, semmai ve ne fosse ancora bisogno, il ritrovato amore tra Nintendo e le terze parti. Scorrendo le scene del nuovo video promozionale, è perciò impossibile non notare The Witcher 3 Complete Edition, Hollow Knight e Ori and the Will of the Wisps.

Date perciò un'occhiata allo spot e diteci che cosa ne pensate al riguardo, ma prima vi ricordiamo che fino all'1 novembre sono disponibili tanti giochi in sconto sull'eShop di Switch, ivi compresi diversi titoli dedicati a Super Mario come parte dei festeggiamenti per i 35 anni dalla partenza su NES dell'avventura dell'idraulico baffuto della Grande N. Qualora ve li foste persi, eccovi anche lo spot Us Dreamers di Xbox Series X e il video di PS5 con Travis Scott.