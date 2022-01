Nintendo Switch, i titoli più giocati nel 2021: Fortnite straccia tutti ancora una volta

Come l'anno scorso, Nintendo ha inaugurato il 2022 svelando quali sono stati i videogiochi più giocati su Switch nel corso degli ultimi 12 mesi in Europa. Prevedibilmente, Fortnite ha nuovamente stracciato tutti.

Forte della sua incredibile popolarità e del modello di distribuzione free-to-play, Fortnite è stato il titolo più giocato in assoluto nel 2021 su Nintendo Switch in Europa, un primato che conquista per il quarto anno consecutivo. A tallonarlo ci pensano altri due fenomeni, stavolta a pagamento, ossia Animal Crossing New Horizons e Minecraft, seguiti subito dopo dall'accoppiata Pokémon Spada e Pokémon Scudo.

È interessante notare che nella Top 22 fornita dalla casa di Kyoto figurano numerosi giochi pubblicati negli anni precedenti al 2021, segno che i grandi giochi non hanno età. Gli unici titoli lanciati lo scorso anno presenti in classifica sono Pokémon Unite (free-to-play) alla posizione numero 12, Monster Hunter Rise alla 13 e Super Mario 3D World + Bowser’s Fury alla 20.

Titoli più giocati su Nintendo Switch nel 2021

Fortnite Animal Crossing: New Horizons Minecraft Pokemon Sword Pokemon Shield The Legend of Zelda: Breath of the Wild Mario Kart 8 Deluxe Rocket League Super Smash Bros. Ultimate Super Mario Odyssey FIFA 21 Legacy Edition Pokemon Unite Monster Hunter Rise New Super Mario Bros. U Deluxe Super Mario Party Pokemon: Let’s Go, Pikachu Pokemon: Let’s Go, Eevee Splatoon 2 FIFA 20 Legacy Edition Super Mario 3D World + Bowser’s Fury Super Mario Maker 2 Luigi’s Mansion 3

Ora la parola passa a voi: qual è il gioco per Nintendo Switch che avete giocato di più nel corso del 2021?