Nintendo Switch, ecco la top 20 giapponese di dicembre: Zelda è solo al 18° posto!

Verso la fine dell'anno che ci siamo lasciati alle spalle, sono emersi alcuni dettagli sulla top 30 dei giochi più scaricati in Giappone su Nintendo Switch, con Zelda che non è in testa ed ha dovuto lasciare il primato ad un progetto tutt'altro che dato per favorito. Quest'oggi sono stati rilasciati i dati aggiornati da Nintendo, ma cos'è cambiato?

Pur essendovi stato un piazzamento di Zelda in cima alla classifica Metacritic dei 20 migliori giochi Switch del 2023, le sorprese dalla Terra del Sol Levante continuano ad essere numerose: Zelda Tears of the Kingdom è al 18esimo posto della classifica Nintendo Switch, portando ad un distacco netto rispetto al già celebrato Suika Game. Che dire, invece, per la mascotte senza tempo della Grande N, Mario? Purtroppo, le avventure del baffuto idraulico italiano e dei suoi amici hanno dovuto lasciare il proprio posto ad altre esperienze videoludiche più apprezzate dal pubblico giapponese. Qui di seguito vi riportiamo l'elenco completo:

Suika Game Dragon Quest Monsters: The Dark Prince Super Mario Bros. Wonder Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! Monster Hunter Rise Overcooked 2 Super Mario RPG Mario Kart 8 Deluxe Human: Fall Flat Pikmin 4 Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy Hollow Knight Hades Romancing SaGa 2 Jinsei Game for Nintendo Switch Unravel Two Pokemon Violetto Zelda: Tears of the Kingdom Super Smash Bros. Ultimate Splatoon 3

Le grandi esclusive di quest'anno non hanno raggiunto i punti più alti della classifica, ad eccezion fatta per il nuovo viaggio nell'universo di Dragon Quest e per il piazzamento di Super Mario Bros Wonder al terzo ed ultimo posto del podio. Cosa ne pensate di questa top 20 proveniente dall'ecosistema di Nintendo Switch?