Nintendo Switch, Top 30 dei giochi più scaricati in Giappone: Zelda non è in testa

Intanto che si attende il 2024 di Nintendo Switch tra remaster e qualche sorpresa, anche per la console ibrida Nintendo è tempo dei bilanci di fine anno, relativi nello specifico al mercato giapponese: la casa di Kyoto ha infatti svelato quali sono stati i 30 giochi più scaricati dal Nintendo eShop.

Un po' a sorpresa non è però The Legend of Zelda Tears of the Kingdom il primatista, e nemmeno Super Mario Bros. Wonder raggiunge il gradino più alto del podio: quest'onore spetta infatti a Suika Game, noto anche come, Watermelon Game, un puzzle game in stile che prende ispirazione da Tetris e Puzzle Bobble e che soprattutto nella terra del Sol Levante sta spopolando. L'ultimo Zelda conquista in ogni caso la seconda posizione della classifica, e al terzo posto c'è sempre un'esclusiva Nintendo, Pikmin 4. Di seguito ecco la Top 30 completa relative alle vendite digitali sul Nintendo eShop di Nintendo Switch:

Suika Game The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Pikmin 4 Super Mario Bros. Wonder Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro Mario Kart 8 Deluxe Splatoon 3 Overcooked 2 Super Mario RPG Fire Emblem Engage Monster Hunter Rise The Legend of Zelda Breath of the Wild Pokémon Violetto Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 2 Clubhouse Games 51 Worldwide Classics Animal Crossing New Horizons Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy Minecraft Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 Kirby's Return to Dream Land Deluxe Super Smash Bros. Ultimate Human Fall Flat Persona 4 Golden Among Us Momotaro Dentetsu World Chikyuu wa Kibou de Mawatteru Pikmin 2 Pokémon Scarlatto Nintendo Switch Sports Pikmin Momotaro Dentetsu Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban

Nelle scorse settimane intanto Nintendo Switch è diventata la terza console più venduta di sempre negli USA, superando Xbox 360.