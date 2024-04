Nintendo Switch, torna l'Indie World! Data e ora: sì, stiamo pensando a QUEL gioco

Dopo aver annunciato la mancata partecipazione di Nintendo alla Gamescom 2024, la casa di Kyoto solletica la curiosità dell'oceanica platea di utenti Switch confermando il ritorno dell'Indie World, l'appuntamento mediatico incentrato sui prossimi videogiochi indie in uscita sulla console ibrida.

Come da tradizione per i Direct della Grand N, anche per questo nuovo Indie World sono previste tante World Premiere accompagnate da ricche informazioni sui videogiochi indipendenti destinati ad approdare sulle sponde digitali di Switch da qui ai prossimi mesi (con sullo sfondo i sempre graditi 'shadow drop').

Il nuovo Indie World durerà all'incirca 20 minuti e ci permetterà di assistere a numerosi gameplay trailer di giochi già annunciati e, con ogni probabilità, a dei video reveal di titoli inediti che rimpolperanno la ludoteca di Switch nel corso del 2024. L'evento digitale si focalizzerà perciò solo ed esclusivamente sui videogiochi indie realizzati dalle case di sviluppo terze, senza anticipazioni sui giochi first party o, tantomeno, sulla sempre più rumoreggiata Nintendo Switch 2.

I curatori dei canali social ufficiali della casa di Kyoto ci invitano perciò a non perderci il prossimo Indie World che si terrà ufficialmente nella giornata di mercoledì 17 aprile a partire dalle ore 16:00 italiane. Come al solito, servitevi pure del modulo dei commenti per farci sapere quali videogiochi attendete maggiormente da questo evento mediatico incentrato sui titoli indie in arrivo su Switch.

