Nintendo Switch torna in offerta, con joycon blu e rossi: si risparmia il 14%

Mentre è ancora disponibile lo sconto su MacBook Air da 13 pollici, quest'oggi su eBay segnaliamo una riduzione molto interessante sulla versione base di Nintendo Switch (non OLED), su cui è possibile risparmiare 40 Euro rispetto al prezzo di listino.

Di seguito nello specifico i dettagli:

Nintendo Switch v2 1.1 - Joycon blue & red: 239,90 Euro (279,99 Euro)

La spedizione è gratuita e la consegna è garantita in due giorni, con arrivo a casa previsto tra il 4 ed il 5 Agosto 2022 se si effettua l'ordine nella giornata di oggi. Alternativamente, è anche possibile scegliere un punto di ritiro tra quelli disponibili nelle proprie vicinanze. Come metodo di pagamento è accettato Paypal, Google Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express.

Per le restituzioni, invece, viene dato un lasso di tempo massimo di 30 giorni per il rimborso, con il venditore che paga le spese di spedizione per la restituzione.

Anche in questo caso, sottolineiamo che la vendita è effettuata da Megastore-Italy, un reseller premium che ha il 100% di feedback positivi ma che indica la quantità di Switch in offerta limitata, avendone già vendute 834.