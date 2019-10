Nintendo Switch Tour al via questo weekend a Busnago

Al via la nuova edizione del Nintendo Switch Tour, evento itinerante dedicato ai titoli di maggior successo per la console Nintendo Switch. Nove tappe per una serie di imperdibili weekend nei principali centri commerciali d’Italia, pensati per guidare i fan alla scoperta della famiglia di console più versatile in circolazione e dei suoi giochi.

L’edizione invernale del Nintendo Switch Tour 2019 prenderà il via il 18 ottobre all’interno del centro commerciale Il Globo di Busnago (MB), dove verrà allestita una speciale area dedicata alle ultime novità della console, presente fino al 20 ottobre. La scenografica area pensata per l’occasione sarà divisa in quattro zone allestite e arredate come degli spazi di uso quotidiano, da una terrazza a un vagone del treno, fino a un vero e proprio salotto con tanto di divano e TV.

Sarà una squadra di esperti ad accompagnare gli appassionati di tutte le età attraverso le quattro aree tematizzate, andando alla scoperta di alcuni tra i titoli Nintendo più divertenti:

Ring Fit Adventure è la nuova esperienza per Nintendo Switch che permette di rimanere in forma giocando. Il perfetto punto di incontro tra fitness e videogiochi!

A partire dal 31/10 - Luigi’s Mansion 3 è la nuova avventura del fratello fifone di Super Mario, che stavolta si troverà ad acchiappare fantasmi all’interno di un hotel infestato.

Dall’08/11 - Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è il gioco con tutti gli sport delle prossime Olimpiadi con protagonisti Mario, Sonic e amici.

Dal 15/11 - Pokémon Spada e Pokémon Scudo, la nuova avventura dedicata ai mostriciattoli tascabili più famosi al mondo: gli Allenatori stavolta avranno la possibilità di immergersi per la prima volta su Nintendo Switch in una regione completamente nuova, Galar, con Pokémon inediti e tante novità per la serie.

In The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ultimo capitolo della storica saga, i giocatori si troveranno a giocare all’interno un mondo vastissimo pieno di scoperte, esplorazione e avventura.

Azione e divertimento si uniscono nello spazio dedicato a Super Smash Bros. Ultimate, il picchiaduro Nintendo più famoso, in cui scendono in campo tutti i personaggi Nintendo più famosi.

Super Mario Odyssey, l’ultima avventura 3D di Super Mario con il suo fedele alleato Cappy.

La festa è con Super Mario Party, il gioco di società che unisce le persone, sfruttando la versatilità e le caratteristiche uniche della console Nintendo Switch. Oltre 80 nuovi mini giochi da provare in una varietà di modalità diverse.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening è uno dei capitoli più amati della storica saga, che ritorna su Nintendo Switch in una veste grafica completamente rinnovata.

In Mario Kart 8 Deluxe, il Mario Kart più accessibile di sempre, i personaggi più noti della serie Super Mario si sfidano in una serie di competizioni su circuiti mozzafiato.

Le prossime tappe

18-19-20 ottobre - CC Il Globo, Busnago (MB)

31 ottobre e 1-2 novembre - CC 8Gallery (TO)

8-9-10 novembre - CC Auchan, Casamassima (BA)

15-16-17 novembre - CC Nave De Vero, Marghera (VE)

In ognuno di questi spazi sarà possibile provare una modalità di gioco differente tra le tante proposte dalla famiglia di console Nintendo Switch, seguendo un percorso ben preciso: si inizierà con la Modalità TV all’interno del salotto di casa, per poi passare alla terrazza in Modalità da Tavolo, finendo nello spazio che ricorda un vagone del treno in Modalità portatile, dove i visitatori potranno provare anche la nuova Nintendo Switch Lite, versione compatta ed esclusivamente portatile della top di gamma. Al termine di questo percorso, ci sarà la possibilità di testare anche Ring Fit Adventure, la nuova esperienza fitness che permette a tutti di rimanere in forma videogiocando.

Ma non è finita qui, perché all’inizio del percorso verrà consegnato un passaporto cartaceo a ogni partecipante all’iniziativa, che potrà così collezionare una serie di adesivi a tema Nintendo, consegnati al termine di ogni modalità provata. Una volta raccolti tutti, il premio finale per completare il passaporto sarà un’immagine di Super Mario: insomma, un gadget immancabile per tutti i fan dell’idraulico baffuto!