Nintendo Switch vicino al traguardo dei dieci milioni di pezzi venduti in Giappone

Non accenna a diminuire il successo di Nintendo Switch, la console della casa di Kyoto continua a vendere decisamente bene in tutto il mondo e in particolar modo in Giappone, dopo l'ottimo exploit della scorsa settimana grazie al traino di Dragon Quest XI S Echi di Un'Era Perduta Definitive Edition.

Questa settimana Nintendo Switch ha venduto sul mercato giapponese 50,469 pezzi mentre Nintendo Switch Lite ha piazzato 38.668 unità per un totale di 89.137 unità. Ma c'è di più perchè questo ai risultati degli ultimi sette giorni Nintendo Switch sfonda il tetto dei nove milioni di pezzi distribuiti dal 2017 ad oggi, per la precisione 9,199,946 unità.

Nintendo Switch Lite raggiunge invece quota 297.361 console vendute dal 22 settembre scorso, in totale combinato di 9.497.307 console per quanto riguarda l'intera famiglia Switch. Il traguardo dei dieci milioni di pezzi distribuite dovrebbe essere superato agilmente entro la fine di novembre grazie al traino garantito da titoli come Luigi's Mansion 3 (31 ottobre) e Pokemon Spada e Scudo (15 novembre) sicuri "system seller" capaci di spingere notevolmente le vendite della console.