Nintendo Switch: trapelano in rete i primi presunti dettagli del Firmware 6.0

Un gruppo di hacker ha scoperto che il firmware 6.0 di Nintendo Switch è già stato caricato sui server della casa di Kyoto. Attraverso una procedura che non descriveremo, sono riusciti a scoprire e a divulgare in rete alcune delle funzionalità che verranno introdotte.

Il mese di settembre segnerà il debutto di Nintendo Switch Online, per cui non sorprende affatto scoprire che il prossimo firmware, la cui data di pubblicazione è ignota, ruoterà attorno a al servizio a pagamento. Gli hacker hanno scoperto la funzione Save Data Cloud Backup nel menu delle opzioni dei singoli giochi, mediante la quale i giocatori potranno gestire il backup online dei salvataggi. Sono poi state scovate le nuove Icone Utente dedicate a Captain Toad: Treasure Tracker, che raffigurano i personaggi Toad, Toadette, Wingo e Draggadon.

Molto interessante anche la scoperta delle icone ispirate ai pad di Famicom, NES, Super Famicom e SNES, che potrebbero essere usate all'interno della schermata di sincronizzazione dei controller. Che Nintendo stia per lanciare una nuova linea di pad ufficiali? Come già noto da tempo, il nuovo servizio online includerà vecchie glorie dell'epoca 8/16-bit, per cui è probabile che la casa di Kyoto voglia lanciare dei controller abbinati. Oppure, potrebbero diventare compatibili quelli di SNES e NES Mini. Cosa ne pensate?



Ci teniamo a precisare che nessuna di queste informazioni è stata confermata da Nintendo e che Everyeye è contraria alle pratiche scorrette messe in atto dagli hacker. Questa notizia ha il solo scopo informativo.