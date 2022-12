Nintendo Switch: tre giochi esclusivi in uscita nel 2023 da non perdere

Il 2022 di Nintendo Switch è stato ricchissimo grazie al lancio di giochi come Bayonetta 3, Kirby E La Terra Perduta, Xenoblade Chronicles 3 e Leggende Pokemon Arceus ma il 2023 non si prospetta certo meno interessante, anzi!

Sono già tantissimi i giochi in uscita su Nintendo Switch nel 2023 con data di uscita confermata o finestra di lancio ben definita, in particolare abbiamo selezionato tre esclusive che non potete assolutamente perdervi.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom esce il 12 maggio 2023, cinque anni dopo il lancio di The Legend of Zelda Breath of the Wild potremo tornare a vestire i panni di Link, in un'avventura pensata esclusivamente per la console ibrida, a differenza del precedente episodio uscito anche su Wii U. Tears of the Kingdom è uno dei videogiochi più attesi dell'anno e non è difficile capire il perché, i primi trailer pubblicati lasciano intravedere un mondo vivo e ricco di segreti, non ci resta che aspettare per poterlo vedere in azione e magari provarlo prima del lancio ufficiale.

Fire Emblem Engage

La serie Fire Emblem ha riscosso un notevole successo negli ultimi anni grazie anche al filone "Warriors", con Engage, Intelligent System e Nintendo vogliono portare la saga verso nuovi orizzonti e le aspettative sono sicuramente molto alte. Il gioco inaugura il 2023 di Nintendo con uscita prevista a gennaio, per saperne di più ecco la nostra anteprima di Fire Emblem Engage.

Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon

Annunciato a sorpresa durante i The Game Awards del 9 dicembre, Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon è uno spin-off della serie PlatinumGames che vede Cereza e Cheshire avventurarsi nella foresta oscura per trovare l'antidoto necessario per salvare la madre di Cereza. Rispetto all'azione esplosiva di Bayonetta, Bayonetta 2 e Bayonetta 3, in questo caso ci troviamo di fronte ad un'avventura maggiormente incentrata sull'esplorazione, con uno stile estetico sicuramente ispirate.