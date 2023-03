Nintendo Switch: tre giochi che non potete perdervi ad aprile 2023

Dopo aver visto i giochi per PS5 da non perdere ad aprile 2023 diamo una occhiata ai titoli imperdibili per Nintendo Switch in uscita quedto mese, tra cui l'attesissimo Advance Wars 1+2 Re:Boot Camp.

Advance Wars 1+2 Re:Boot Camp 21 aprile

Iniziamo con Advance Wars 1+2 Re:Boot Camp, riedizione che include Advance Wars e Advance Wars 2 in un solo pacchetto, in versione rimasterizzata con controlli ottimizzati per Switch. La raccolta è stata rinviata di oltre un anno a seguito dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, Advance Wars 1+2 Re:Boot Camp era previsto per la primavera del 2022, a seguito del rinvio l'uscita è ora fissata per il prossimo 21 aprile. Se siete fan della serie Advance Wars, questa collection rappresenta sicuramente un appuntamento da non perdere.

Minecraft Legends 18 aprile

Microsoft continua ad espandere il mondo di Minecraft e dopo Minecraft Dungeons sta per arrivare Minecraft Legends, un gioco d'azione e strategia che presenta un comparto estetico immediatamente riconoscibile e un gameplay che fonde vari generi per dare vita ad un titolo a suo modo unico. Un gioco sicuramente non per tutti, consigliato agli amanti del blocchettoso universo di Minecraft.

Disney Speedstorm 18 aprile

Disney Speedstorm è un racing game arcade ispirato a Mario Kart, ambientato però nel coloratissimo universo Disney. Tra i personaggi selezionabili troviamo Mulan, Topolino, Sulley, Baloo, Paperino, Mowgli e Jack Sparrow, i circuiti sono invece ispirati a film come Pirati dei Caraibi, Il Libro della Giungla, Monsters & Co. e altri celebri lungometraggi Disney Pixar. Frenetiche corse ti aspettano in Disney Speedstorm, il gioco supporta il multiplayer e offre numerose possibilità di personalizzazione, per rendere unico il proprio veicolo. Per chi ama le atmosfere fiabesche, un gioco da tenere sicuramente d'occhio.