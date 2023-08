Nintendo Switch: tre giochi in uscita a settembre da tenere d'occhio

Settembre non è uno dei mesi più ricchi di uscite per Nintendo Switch: la console della casa di Kyoto vedrà l'arrivo di numerosi giochi tra ottobre e novembre (pensiamo a Super Mario Bros Wonder o Super Mario RPG) ma anche questo mese non mancano i titoli meritevoli di attenzione. Ecco tre giochi per Switch in uscita a settembre da giocare assolutamente!

Baten Kaitos I & II HD Remaster dal 14 settembre

Super Bomberman R 2 dal 14 settembre

Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai dal 28 settembre

e il prequeltornano su Nintendo Switch con il titolo Baten Kaitos I & II HD Remaster, in un pacchetto che include entrambi i giochi usciti originariamente su GameCube.Entrambi i giochi presentano una grafica aggiornata e ripulita oltre ad aggiornamenti e migliorie al gameplay: due titoli di assoluto spessore all'epoca purtroppo sottovalutati dal pubblico e ora riproposti per la gioia degli appassionati del genere.Super Bomberman R è uscito nel 2017 al lancio di Switch per poi approdare su altre piattaforme, di fatto riportando in vita questo amato personaggio.Il sequel, Super Bomberman R 2 , aggiungendo nuove mappe, power-up e modalità di gioco con focus sul multiplayer. Un gioco imperdibile se amate i party game.è una serie manga/anime piuttosto celebre anche in Italia: Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai e porta sui nostri schermi i personaggi e le situazioni viste nella serie animata disponibile su Crunchyroll.Un gioco di ruolo con elementi action in perfetto stile giapponese, un titolo sicuramente non per tutti ma altamente consigliato ai fan di Dragon Quest.