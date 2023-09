Nintendo Switch: tre nuovissimi giochi in uscita a ottobre, arriva Super Mario Bros Wonder

Mese ricco mi ci ficco, un detto popolare che ben si adatta però al mese di ottobre e alla sua "riccanza" per quanto riguarda le nuove uscite videogiochi. Dopo aver visto i giochi da non perdere a ottobre su PS5 scopriamo ora quali sono i tre titoli più interessanti in uscita sulle console della famiglia Nintendo Switch.

Super Mario Bros Wonder dal 20 ottobre

Iniziamo, ovviamente con Super Mario Bros Wonder, nuovo platform 2D con protagonisti Mario, Luigi, Peach e Toad. Un gioco di piattaforme coloratissimo che ha come tema la musica, lasciati cullare dalla melodia in un mondo popolato di note musicali, suoni e colori. Se amate i giochi di Mario, Wonder probabilmente vi conquisterà senza troppa difficoltà... e c'è anche il nuovo costume Mario Elefante!

Detective Pikachu Il Ritorno dal 6 ottobre

Il primo Detective Pikachu ha riscosso un discreto successo, questo sequel presenta una nuova storia che vedrà il Pokemon più famoso del mondo indagare su alcune misteriose sparizioni in compagnia di un fidato amico in carne ed ossa. Esplora la città, cerca indizi e formula ipotesi in questo gioco di avventura adatto a tutta la famiglia. E poi c'è Pikachu, irresistibile!

Sonic Superstars dal 17 ottobre

Se Sonic Frontiers ha riportato il porcospino in una dimensione 3D, Sonic Superstars torna alle origini presentandosi come un gioco di piattaforme 2D a scorrimento che prende spunto dai gloriosi giochi usciti su Mega Drive come Sonic 2, Sonic 3 e Sonic & Knuckles. Oltre alla modalità single player, Sonic Superstars permette di giocare in multiplayer fino a quattro giocatori vestendo i panni di Sonic, Amy, Tails e Knuckles, per cooperare insieme o sfidars in entusiasmanti corse a perdifiato!