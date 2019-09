Nintendo Switch: tribunale inglese impone il blocco dei più importanti siti pirata

Il giudice di un tribunale del Regno Unito decide di accogliere la richiesta avanzata dai legali di Nintendo per contrastare il fenomeno della pirateria su Switch attraverso il blocco dell'accesso ai più importanti siti pirata attivi nel settore.

L'alta corte di giustizia inglese ha così dato ragione a Nintendo nella lunga battaglia legale scatenata dall'aumento del fenomeno della pirateria su Switch conseguente alla scoperta, da parte dei cracker, di una falla di sicurezza del sistema di boot della console della casa di Kyoto che ha consentito il caricamento di programmi non autorizzati come emulatori per il retrogaming e, appunto, copie sbloccate di videogiochi Switch attualmente in commercio.

La sentenza emessa dai giudizi ibritannici imporrà quindi ai principali internet provider inglesi come TalkTalk, Virgin Media, EE, Sky e BT il blocco dell'accesso dei propri clienti ai quattro siti (e relativi sottodomini) segnalati da Nintendo.

Nell'opera di contrasto alla pirateria del colosso videoludico giapponese rientrano anche gli interventi compiuti sugli ultimi firmware e, soprattutto, sulle revisioni hardware che hanno coinvolto i modelli più recenti di Nintendo Switch e coinvolgeranno l'ormai imminente Nintendo Switch Lite.