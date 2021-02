Nintendo Switch: un trucco per visualizzare la percentuale di carica della batteria

Non si finisce mai di imparare e di scoprire cose nuove sulle proprie console e questo vale anche per Nintendo Switch: a quasi quattro anni dal lancio c'è chi ha scoperto un piccolo trucco per visualizzare rapidamente la percentuale residua di carica della batteria.

Semplicemente premendo ZL e ZR nello stesso momento mentre ci troviamo nel menu HOME potremo visualizzare in alto a destra la percentuale esatta di carica della batteria. Ovviamente è possibile attivare la visualizzazione dell'indicazione di carica residua dal menu impostazioni mantenendo la percentuale sempre visibile mentre con questo piccolo trucco è possibile attivare l'indicatore solamente nel momento del bisogno.

Sicuramente non è una scoperta rivoluzionaria ma sono in molti ad aver trovato utile questo trucco, su Reddit il topic dedicato ha ottenuto oltre 8.000 mi piace e più di 300 commenti positivi di persone che hanno ringraziato l'autore.

