Nintendo Switch, è ufficiale: superate in Giappone le 20 milioni di unità vendute

Nel corso delle ultime ore è stato ufficializzato il raggiungimento da parte di Nintendo di un importante traguardo grazie alle vendite di Switch in territorio giapponese.

La console ibrida dell'azienda di Kyoto ha infatti raggiunto e superato solo in Giappone le 20 milioni di console vendute. Stando a quanto riportato da Famitsu, poco meno di 4 milioni di console acquistate dai videogiocatori giapponesi sarebbero Nintendo Switch Lite, mentre i restanti 16 milioni dovrebbero essere modelli standard, ovvero quelli in vendita da marzo 2017. Si parla nello specifico di 16.168.420 unità di Switch e di 3.849.858 unità di Switch Lite vendute.

Ad andare molto bene è anche il software, dal momento che i titoli per la console hanno anch'essi raggiunto importanti risultati. Ecco di seguito la classifica (aggiornata lo scorso mese) dei giochi per Switch più venduti in Giappone:

Animal Crossing: New Horizons, disponibile dal 20 marzo 2020: 6.778.146 copie vendute Super Smash Bros. Ultimate, disponibile dal 7 dicembre 2018: 4.285.272 copie vendute Pokémon Spada e Scudo, disponibile dal 15 novembre 2019: 4.052.668 copie vendute Splatoon 2, disponibile dal 21 luglio 2017: 3.868.221 di copie vendute Mario Cart 8 Deluxe, disponibile dal 28 aprile 2017: 3.844.200 copie vendute

Se consideriamo che la classifica è relativa al solo mercato giapponese, è facile intuire come le vendite di questi prodotti siano andate a gonfie vele ed è probabile che i risultati ottenuti a livello globale siano da record.

A proposito di numeri, sapevate che nell'ultimo anno sono state vendute 6 milioni di Nintendo Switch a chi già ne aveva una?