Giudice del processo Activision: 'Nintendo Switch competitor di Xbox e PS5'

Il giudice Jacqueline Corley, il cui nome è noto alle cronache per la sua delibera circa il processo di acquisizione di Activision da parte di Microsoft, ritiene a tutti gli effetti Nintendo Switch un competitor di Xbox e Playstation 5.a

Lo ha dichiarato nella sua dettagliata sentenza in cui Microsoft batte l'FTC, negando la richiesta della Federal Trade Commission (FTC) di un'ingiunzione preliminare contro l'accordo, schierandosi a favore di Microsoft nel dibattito.

Quando si parla del mercato delle console, infatti, non è sempre pacifico che anche Nintendo Switch rientri nell'insieme. Questo perché generalmente si tende a considerare esclusivamente le piattaforme "high-end" che si contrappongono ormai da lungo tempo, ossia Playstation e Xbox.

Un altro motivo è che si considera che Switch abbia come target di riferimento un pubblico differente rispetto a Playstation e Xbox. Ciò nonostante, la stessa Microsoft ha affermato he il prezzo di Xbox Series S è stato calibrato per competere con quello di Switch.

Il giudice Corley, inoltre, ha sottolineato anche le "differenze di contenuto" fra Switch, Xbox e Playstation, pur precisando che molti dei giochi disponibili sulle piattaforme di casa Sony e Microsoft sono altresì fruibili sulla console Nintendo.

Infine, ha aggiunto: "Ci sono differenze di funzionalità tra Switch e le console PlayStation e Xbox: Switch è portatile, ha il suo schermo e un hardware meno potente. Tuttavia, né l'FTC né il suo esperto considerano la misura in cui le funzionalità differenziate di Switch, tra cui il prezzo, la portabilità e la batteria, sono fattori che il cliente valuta quando decide quale console acquistare".