Nintendo Switch: gli ultimi leak suggeriscono l'imminente annuncio del nuovo Direct?

Con la presentazione degli ultimi risultati finanziari di Nintendo, in molti si aspettavano l'annuncio del nuovo Direct di febbraio da parte della casa di Kyoto. Eppure, le voci di corridoio rimbalzate in rete in queste settimane sembrano condurre tutte verso l'imminente reveal del primo Nintendo Direct del 2020.

Nel tentativo di approfondire la questione, i colleghi di GameRant hanno ripercorso gli ultimi rumor e notato un filo conduttore che sembra condurci verso l'annuncio a breve di un Direct dedicato ai titoli in arrivo su Switch nella prima metà del 2020.

Il primo indizio emerso in rete a gennaio ha riguardato GameStop e i giochi Switch non ancora annunciati, con un documento interno che citava diversi titoli "SKU" destinati ad essere svelati dall'azienda giapponese e dai rispettivi sviluppatori.

Il secondo leak ha coinvolto la nota insider Sabi e le sue indicazioni su Zelda Breath of the Wild 2, così come sul prossimo Nintendo Direct e sul videogioco di punta per Switch delle prossime vacanze natalizie.

Il terzo indizio raccolto dalla community di appassionati di Nintendo Switch si riallaccia alle tempistiche adottate dalla casa di Super Mario per fissare questo genere di eventi multimediali: dal 2012 ad oggi, infatti, in ogni mese di febbraio si è tenuto un Nintendo Direct, ad eccezione del 2018.