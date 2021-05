Nintendo Switch: nell'ultimo anno vendute 6 milioni di unità a chi già ne aveva una

Il successo di Nintendo Switch continua ad essere inarrestabile: soltanto nell'ultimo anno fiscale Nintendo ha rivelato di aver venduto più di 28 milioni di unità, portando il totale a 84,5 milioni di console entrate nelle case degli appassionati dal giorno del debutto sul mercato avvenuto a marzo 2017.

Dai numeri emerge però un dato curioso: secondo la casa di Kyoto, infatti, negli scorsi 12 mesi ben 6 milioni di console sono state vendute a famiglie che già ne possedevano una, acquistata in un momento precedente. A dirlo è stato il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, che ha parlato di come circa il 20% delle unità vendute da tutte le console della famiglia Switch sono state acquistate come "doppione". Sicuramente l'arrivo di nuove versioni della console, come la Switch Lite pensata per essere giocata esclusivamente in maniera portatile, potrebbe aver spinto in avanti questo tipo di vendite, e Furukawa si aspetta un'ulteriore crescita nel prossimo futuro: "Andando avanti, ci aspettiamo che la domanda per sistemi multipli per nucleo familiare crescerà di pari passo con l'aumento di vendite hardware", afferma il presidente. Nintendo si aspetta di vendere almeno altre 25,5 milioni di unità nell'attuale anno fiscale che si concluderà a marzo 2022.

In attesa di vedere come proseguiranno le vendite dell'apprezzata console ibrida, intanto Furukawa ha promesso l'arrivo di tanti nuovi giochi per Switch quest'anno. Che uno di questi giochi possa essere il nuovo Donkey Kong per Nintendo Switch?