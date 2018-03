Nintendo Switch è una console di ottava o nona generazione? Si accende il dibattito

Come segnalato sul forum di ResetERA, tra i moderatori di Wikipedia è in corso da qualche tempo una animata discussione per decidere se catalogarecome console di ottava o nona generazione.

Le opinioni a riguardo sono davvero contrastanti, tra i tanti c'è chi afferma che Switch sia una console di ottava generazione da inserire nello stesso filone di PlayStation 4, Xbox One e Wii U mentre c'è chi considera la piattaforma Nintendo come la prima di nona generazione, in quanto si troverà probabilmente a competere tra qualche anno con PlayStation 5 e la nuova Xbox.

Switch è una piattaforma innovativa, e come tale merita di essere catalogata come piattaforma di nona generazione, o il fatto che le specifiche tecniche siano leggermente inferiori a quelle di PS4 e Xbox One la rende comunque una console di ottava generazione? La discussione su Wikipedia è davvero animata e probabilmente difficilmente si giungerà ad una conclusione in tempi brevi.

E tu come le pensi? A quale generazione appartiene Nintendo Switch?