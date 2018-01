Nintendo Switch: una dock dedicata a Super Mario Odyssey

Sul marketplace di Etsy ha fatto la sua comparsa una dock (ovviamente non ufficiale) per Switch dedicata a Super Mario Odyssey , modellata sulle fattezze della nave utilizzata per spostarsi nell'ultima avventura della mascotte

Realizzata in ABS con una stampante 3D da SoulEaterGaming, la dock presenta lo spazio per ospitare la console, due Joy-Con e un Amiibo, si tratta di una produzione in quantità limitata, ogni pezzo è dipinto a mano con colori di alta qualità capaci di assicurare una buona lucentezza nel tempo.

Se siete interessati potete acquistare la dock su Etsy al prezzo di 85.12 euro, spese di spedizione escluse. Il costo elevato è dovuto alla natura artigianale dell'oggetto, prodotto su ordinazione in pochissimi pezzi. Cosa ne pensate di questa dock? vi piace?