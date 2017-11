Nintendo Switch uscirà in Corea del Sud a dicembre

Dopo aver riscosso enorme successo in Occidente in Giappone,si prepara ora a fare la sua comparsa anche nei negozi coreani: la nuova console deella casa di Kyoto debutterà inil primo dicembre con una line-up che include numerosi titoli interamente localizzati.

Nello specifico, la line-up di lancio include: Super Mario Odyssey, 1-2-Switch, Xenoblade Chronicles 2, Disgaea 5, The Elder Scrolls V Skyrim, Wonder Boy The Dragon's Trap, NBA 2K18, Puyo Puyo Tetris, Sonic Forces, Fate/EXTELLA, Super Bomberman R, Monster Hunter XX, Ultra Street Fighter II The Final Challengers e Resident Evil Revelations Unveiled Edition.

Per il periodo successivo al lancio arriveranno invece Mario Kart 8 Deluxe, LEGO Worlds e LEGO Marvel Super Heroes 2 (dicembre), Mario + Rabbids Kingdom Battle (18 gennaio), The Legend of Zelda Breath of the Wild (gennaio), Portal Knights (primavera), Splatoon 2 e SnipperClips Plus.

I prezzi della console e dei giochi non sono stati rivelati, presto scoprire come il pubblico coreano accoglierà Nintendo Switch.