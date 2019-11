Nintendo Switch Uscite: arrivano Mario & Sonic alle Olimpiadi e New Super Lucky's Tale

Come ogni lunedì vi proponiamo il consueto calendario delle uscite Nintendo Switch della settimana, che vede l'arrivo di giochi come Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, Just Dance 2020, Layton's Mystery Journey Katrielle e il Complotto dei Milionari e New Super Lucky's Tale.

Martedì 5 novembre

Just Dance 2020

Garfield Kart Furious Racing

Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020

The Lord Of The Rings Adventure Card Game

Ships

Mercoledì 6 novembre

Construction Simulator 2 Console Edition

Giovedì 7 novembre

Headsnatchers

Stay Cool, Kobayashi-San! A River City Ransom Story

Incredible Mandy

Juicy Realm

The Grisasia Trilogy

The Manga Works

Strange Telephone

Ritual Crown Of Horns

Monkey Barrels

puzzlement

Tokyo Dark-Remembrance

Asdivine Kamura

Meanders

Animus Harbinger

Super Street Racer

Venerdì 8 novembre

Jumanji The Video Game

Super Lucky’s Tale

Sturmwind EX

Disney Tsum Tsum Festival

Layton's Mystery Journey Katrielle e il Complotto dei Milionari

New Super Luckys Tales

House Of Golf

One Person Story

Football Game

Blindy

Tutto questo in attesa del gioco Switch più atteso del mese, ovvero Pokemon Spada e Scudo, in arrivo il 15 novembre nei negozi. Nell'attesa potete passare il tempo con le numerose produzioni disponibili da questa settimana, tra giochi AAA, AA e indie di notevole spessore.