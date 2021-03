Nintendo Switch: una valanga di nuovi giochi in offerta a 99 centesimi

Nuova ondata di giochi per Nintendo Switch a 99 centesimi sull'eShop, in offerta per un periodo limitato. Come sempre, siamo andati a scavare alla ricerca dei titoli più interessanti, ovviamente non aspettatevi produzioni AAA o AA per questo prezzo, se siete amanti dei giochi indie però troverete pane per i vostri denti.

Tra i giochi Nintendo Switch in offerta a 99 centesimi segnaliamo Robonauts, Violett, lo strategico Tactical Mind e lo shooter Tachyon Project, oltre al frenetico Super Toy Cars e al racing futuristico Sky Ride. Anche l'avventura punta e clicca Goetia è in offerta 99 centesimi così come The Way Remastered, edizione rimasterizzata di un platform 2D piuttosto popolare tra gli amanti del genere.

Si continua con Warp Shift, Suicide Guy, Glaive Brick Breaker, Spheroids, VRS Void Space Racing, Star Story The Horizon Escape, NoReload Heroes, Flip Over Frog, Toby The Secret Mine, Chalk Dash Carnival, Croc's World, Razed, Jewel Fever 2, 99 Vidas Definitive Edition, Bad Dream Coma, Croc's World Run, Bad Dream Fever e Moto Rush GT.

Questi sono solo alcuni dei giochi in offerta, per scoprirli tutti vi basterà andare sul Nintendo eShop. Tra centinaia di titoli troverete sicuramente qualcosa di vostro interesse, a patto ripetiamo di non aspettarvi giochi AAA o AA a questo prezzo.