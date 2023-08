Nintendo Switch vende il doppio di PS5 in Giappone: nuove classifiche hardware e software

Nonostante siano passati oltre 6 anni dal suo esordi sul mercato e siano sempre più insistenti i rumor su Nintendo Switch 2, la console ibrida Nintendo continua a registrare grandi numeri in tutto il mondo, specialmente in Giappone, dove domina ancora una volta le classifiche hardware.

Nella settimana compresa tra il 14 ed il 20 agosto, infatti, Nintendo Switch ha venduto in totale ulteriori 77.780 unità calcolando tutti i modelli in commercio (Standard, OLED e Lite), un numero grande oltre il doppio di quanto registrato da PlayStation 5, che tra modello con lettore e versione digital raggiunta quota 37.411 console vendute negli stessi sette giorni presi in esame.

Non solo hardware, il dominio della Grande N è tangibile anche sul fronte software. La nuova Top 10 è occupata esclusivamente da giochi per Nintendo Switch, come vi elenchiamo di seguito:

Pikmin 4 - 54.904 copie Mario Kart 8 Deluxe - 16.859 copie The Legend of Zelda Tears of the Kingdom - 12.861 copie Minecraft Switch Version - 9994 copie Pokémon Scarlatto e Violetto - 7996 copie Splatoon 3 - 7586 copie Nintendo Switch Sports - 7368 copie Super Smash Bros. Ultimate - 7313 copie Mario Party Superstars - 5909 copie Animal Crossing New Horizons - 5699 copie

Pikmin 4 continua a registrare vendite costanti ogni settimana, e dal lancio avvenuto lo scorso 21 luglio ha finora venduto in Giappone un totale di 721.281 copie. La nostra recensione di Pikmin 4 vi svela perché si tratta di un'opera imperdibile.