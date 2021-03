Nintendo Switch vende il quadruplo di PS5 in Giappone, nessun gioco PlayStation in Top 10

Famitsu ha diffuso i dati di vendita hardware e software della settimana terminata il sette marzo, da segnalare il dominio di Nintendo Switch che ha venduto in totale (tra Switch e Switch Lite) oltre 87.000 pezzi contro le poco più di 21.000 PS5 e PS5 Digital.

Nello specifico Nintendo Switch ha piazzato 57.148 console e Switch Lite raggiunge quota 32.779 pezzi, PS5 si ferma a 18.662 unità mentre PS5 Digital non supera i 3.887 pezzi venduti. Seguono PS4 con 3.131 unità, New 2DS XL con 790 console, Xbox series X con 543 pezzi, Xbox Series S con 23 console e PlayStation 4 PRO con 14 unità. Anche sul fronte software si registra il predominio Nintendo con una Top 10 interamente occupata da giochi per Switch:

1. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 53,603 / 476,387

2. [NSW] Story of Seasons Pioneers of Olive Town – 33,677 / 236,073

3. [NSW] Momotaro Dentetsu Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 31,760 / 2,006,555

4. [NSW] Ring Fit Adventure – 20,197 / 2,433,274

5. [NSW] Bravely Default II – 19,841 / 112,902

6. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 14,684 / 3,714,231

7. [NSW] Super Smash Bros Ultimate – 12,052 / 4,187,325

8. [NSW] Animal Crossing New Horizons – 11,731 / 6,681,145

9. [NSW] Pokemon Spada e Scudo – 10,094 / 3,990,761

10. [NSW] Minecraft Nintendo Switch Edition – 8,760 / 1,843,633

Super Mario 3D World + Bowser's Fury occupa la prima posizione con oltre 53.000 copie vendute, sul podio troviamo poi Story of Seasons Pioneers of Olive Town con 33.000 copie e Momotaro Dentetsu Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! con 31.000 unità, per un totale di oltre due milioni di pezzi venduti.