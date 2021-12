Nintendo Switch vende 'troppo bene': i server saranno sotto stress a Natale

Con Switch che polverizza PS5 e Xbox Series X nelle vendite in Giappone, i canali di supporto ufficiale della casa di Kyoto mettono in guardia gli acquirenti della console ibrida sui problemi di connessione ai server che dovrebbero verificarsi nel corso delle prossime festività natalizie.

In funzione dell'incredibile successo commerciale della console ibrida, e quindi in previsione dell'aumento nel numero di utenti che si connetteranno ai server dell'azienda nipponica, i rappresentanti di Nintendo Japan si rivolgono direttamente ai nuovi possessori di Switch per invitarli a prestare particolare attenzione ai prossimi, inevitabili problemi di congestione online.

Il supporto ufficiale di Nintendo spiega infatti che "per questo fine settimana, prevediamo che l'aumento nel numero di accessi sui server Nintendo comporti uno stress dei server e, con esso, dei problemi nella creazione o nell'accesso ai nuovi account. Se avete acquistato da poco una console della famiglia Switch, vi consigliamo di provvedere quanto prima alla creazione dell'account".

I problemi di congestione dei server di Nintendo, quindi, dovrebbero riguardare principalmente le funzionalità legate alla creazione dei nuovi account, senza coinvolgere i servizi di Nintendo Switch Online, le modalità multiplayer dei singoli videogiochi e attività come i download su eShop. Staremo a vedere.

