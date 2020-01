Nintendo Switch venderà più di PS5 e Xbox Series X fino al 2022, secondo un analista

Tra i tanti addetti al settore che hanno voluto inaugurare il 2020 fotografando l'attuale stato dell'industria videoludica c'è anche Mat Piscatella: il famoso analista di NPD Group si è concentrato sul possibile andamento commerciale delle console casalinghe di questa e della prossima generazione.

Intervenuto sulle pagine di GamesIndustry.biz per arricchire la discussione che ha coinvolto anche il Dr. Serkan Toto e le ipotesi su data di lancio e prezzo di Nintendo Switch Pro, Piscatella ha spiegato che i dati di vendita registrati nel corso del 2019 indicano una direzione piuttosto chiara per l'intero settore: "Nonostante il declino di anno in anno delle vendite console, Nintendo Switch guiderà il mercato dell'hardware, Switch avrà un enorme slancio nel 2020. Se infatti da un lato si prevede che le vendite complessive di console possano diminuire nel 2020, dall'altro lato tutto lascia intendere che Nintendo Switch debba rimanere al vertice delle classifiche di vendita di console, forse fino al 2022".

In base agli indicatori economici del 2019 e alle previsioni videoludiche del 2020, Mat Piscatella ritiene che Nintendo Switch sia la console destinata a generare il maggior numero di vendite da qui ai prossimi due anni, e questo a prescindere dal lancio a Natale di PS5 e Xbox Series X.

Oltre alle dichiarazioni degli analisti di settore, la cifra del successo di Switch ci viene data anche dallo straordinario interesse suscitato tra gli appassionati dalle indiscrezioni legate alle nuove cartucce da 64GB e, più di recente, alla realizzazione di porting considerati "impossibili" a livello tecnologico come la versione Switch di Red Dead Redemption 2.