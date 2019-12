Nintendo Switch sarà in vendita anche in Cina dalla settimana prossima

La versione ufficiale di Nintendo Switch in Cina sta per debuttare sul mercato del paese asiatico la prossima settimana, come annunciato dalla stessa Nintendo e da Tencent. Il bundle costerà l'equivalente di poco meno di 300 dollari, ed includerà una copia di New Super Mario Bros. Deluxe.

Si tratta infatti dell'unico gioco ufficialmente approvato per la vendita nel paese per il momento, anche se sembra che siano in arrivo altri titoli tra cui Super Mario Odyssey e Mario Kart 8. I preordini iniziano oggi, e la console sarà in vendita a partire dal 10 Dicembre. Nintendo e Tencent faranno uscire solo il modello originale, per cui attualmente non ci sono piani per un ingresso di Switch Lite in Cina.

Nelle sue intenzioni, Tencent vuole sviluppare giochi con le mascotte Nintendo, ma per il momento si occuperà delle infrastrutture per il gaming online e l'eShop e lavorerà alla localizzazione dei videogiochi in cinese semplificato. Nonostante la Cina sia il mercato più grande del mondo per il gaming, la release ufficiale di Switch non sembra che rappresenterà un cambiamento epocale per gli utenti cinesi, dato che il mercato è dominato dai giochi su PC e dai mobile games.

La stessa Nintendo non si aspetta un'impennata immediata nelle vendite: "Anche se il lancio di Switch in Cina avviene durante l'anno fiscale corrente, non ci aspettiamo un impatto significativo sui risultati di quest'anno", ha detto agli investitori Shuntaro Furukawa.