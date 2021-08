Nintendo Switch: vendite in calo rispetto al 2020, ma ha superato PS3 e Xbox 360

Nel comunicare i dati finanziari relativi all'ultimo trimestre fiscale, conclusosi lo scorso 30 giugno, Nintendo ha svelato che il numero di Switch vendute in tutto il mondo ha toccato quota 89,04 milioni.

I più attenti, in ogni caso, non hanno potuto fare a meno di notare che le vendite di Nintendo Switch sono calate rispetto al 2020: nel trimestre preso in esame (dal 1° aprile al 30 giugno 2021) sono state piazzate 4,45 milioni di unità, un dato inferiore del 21% rispetto al medesimo periodo dell'anno passato (dal 1° aprile al 30 giugno 2020), quando la casa di Kyoto riuscì a piazzarne 5,67 milioni. Anche le vendite dei giochi e i profitti netti della compagnia sono diminuiti rispetto alla scorsa annata, in questo caso del 10,2% e del 13%, rispettivamente. La situazione, in ogni caso, è molto meno preoccupante di quanto si potrebbe pensare, poiché lo scorso anno gli incassi vennero favoriti dalla pandemia (in quel periodo il mondo si trovava in quarantena) e dal mastodontico lancio di Animal Crossing: New Horizons, che in quel trimestre debuttò vendendo ben 10 milioni di copie (nel frattempo divenute 33,89 milioni).

La verità è che Nintendo Switch continua a vendere tanto: così tanto, che l'ibrida ha ufficialmente superato le vendite di PlayStation 3 e Xbox 360, che secondo gli ultimi dati aggiornati al 2017, ammontano rispettivamente a 87,4 milioni e 84 milioni. Nel mirino ora c'è Nintendo Wii con le sue 101,63 milioni di console piazzate.