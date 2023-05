Nintendo Switch: vendite e previsioni in calo, niente Switch 2 almeno fino ad aprile 2024

Nintendo Switch ha oltrepassato la soglia delle 125 milioni di unità vendute, con la softeca che conta ad oggi più di un miliardo di giochi venduti. I numeri si fanno sempre più importanti, dunque, tuttavia le vendite hardware della console ibrida cominciano a soffrire di un fisiologico calo a 6 anni dal debutto.

Le vendite di Switch alla fine dell'anno fiscale sono diminuite del 22%, e nei suoi risultati Nintendo ha confermato di aver venduto un totale di 17,97 milioni di console durante gli ultimi 12 mesi, il che significa che ha mancato l'obiettivo di vendita di inizio anno fissato a 21 milioni (nonché la stima ridimensionata di 18 milioni di unità riferita successivamente).

La società prevede di vendere 15 milioni di console durante l'anno fiscale in corso che terminerà il 31 marzo 2024, il che rappresenta un ulteriore calo del 16,5% su base annua. Il presidente Shuntaro Furukawa ha suggerito che, a causa del rallentamento delle vendite di console, Nintendo non è certa di raggiungere il suo prossimo obiettivo di 15 milioni: "Sostenere lo slancio delle vendite di Switch sarà difficile nel suo settimo anno", ha dichiarato Furukawa a Bloomberg. "Il nostro obiettivo di vendere 15 milioni di unità quest'anno fiscale è un po' una forzatura. Ma faremo del nostro meglio per sostenere la domanda durante le festività natalizie in modo da poter raggiungere l'obiettivo".

Il presidente della grande N ha inoltre precisto che nessun hardware, nuovo o aggiornato che sia, viene preso in considerazione nelle previsioni di Nintendo per il nuovo anno fiscale. Per assistere all'arrivo di Nintendo Switch 2, quindi, dovremo attendere come minimo aprile 2024.



Approfittiamo dell'occasione per segnalarvi che è ora disponibile il nuovo firmware di Nintendo Switch.