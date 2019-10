Nintendo Switch ha venduto quasi 200.00 console in Giappone la scorsa settimana

Dragon Quest XI S Echoes of an Elusive Age Definitive Edition per Nintendo Switch ha debuttato al primo posto della classifica giapponese con oltre 300.000 copie distribuite, un successo che ha avuto ovviamente ripercussioni positive anche sulle vendite della console sul mercato asiatico.

La scorsa settimana in Giappone sono state vendute 196,489 console Switch, con 115.000 unità del modello standard e 80.000 Switch Lite. Questa cifra ha permesso alla console Nintendo di distaccare notevolmente PS4/PS4 PRO che cumulativamente hanno piazzato poco meno di 24.000 pezzi nella stessa settimana.

Continua il declino delle console 3DS/2DS con il 2DS XL a quota 2.000 unità e 3DS XL a 203 pezzi distribuiti. Xbox One e One S non superano quota 83 e 75 console vendute rispettivamente, fanalino di coda per PlayStation Vita con 39 unità vendute.

Le vendite di Switch, come detto, hanno risentito dell'onda positiva generata dal lancio di Dragon Quest XI S Echi di Un'Era Perduta Definitive Edition e il trend sembra destinato a continuare con l'arrivo nelle prossime settimane di titoli di primissimo piano come Luigi's Mansion 3 e Pokemon Spada e Scudo, quest'ultimo destinato a diventare un vero best e system seller secondo gli analisti.