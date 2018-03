Nintendo Switch ha venduto 3.8 milioni di unità in Giappone nel primo anno

Il primo anno di vita diin Giappone è stato davvero fortunato: secondo i dati diffusi da Media Create, la scorsa settimana la console ha piazzato 45.000 unità in Giappone, per un totale dinei primi dodici mesi di presenza sul mercato.

A confronto, PlayStation 4 ha venduto 1,143,542 pezzi nel primo anno di vita in Giappone, praticamente un terzo rispetto a Switch, ricordiamo inoltre che la console Nintendo è ancora molto difficile da reperire in Giappone, a causa della produzione limitata che non riesce a soddisfare pienamente l'enorme richiesta dei consumatori.

Ad oggi, sono 6,511,985 le console PlayStation 4 vendute in Giappone dal 2014 e ci si aspetta che Switch possa superare queste cifre già nel 2018, ovvero prima del suo secondo anno di vita. Ad oggi, sono oltre dieci milioni le console Nintendo Switch vendute in tutto il mondo dal lancio.