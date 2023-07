Nintendo Switch ha venduto 380.000 unità in Giappone a giugno: +68% rispetto al 2022

Nel mentre gli ultimi leak vogliono il devkit di Nintendo Switch 2 già in mano ad una software house spagnola, la console ibrida della grande N non ne vuole sapere di dare segni di cedimento e fa segnare nuovi record per la casa di Kyoto sul mercato giapponese.

Come ci confermano gli ultimi dati diffusi da Nikkei, Nintendo Switch è riuscita a vendere ben 380.000 unità in Giappone durante il mese di giugno, una cifra che costituisce un aumento del 68% su base annua. Si tratta di un record assoluto per Switch nel mese di giugno, dal momento che mai aveva toccato numeri tanto alti in questo mese in un qualsiasi anno dalla sua uscita. Naturalmente, ad incentivare le vendite della piattaforma ibrida, è stato in primis The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ma il boost potrebbe essere anche conseguenza dei nuovi giochi di Mario annunciati da Nintendo durante il Direct di fine giugno.

Nintendo Switch è ormai sul mercato da oltre 6 anni e si avvicina sempre più velocemente alle 30 millioni di unità vendute in Giappone. Di questo passo, la console potrebbe diventare la piattaforma più venduta di sempre in Giappone entro la metà del 2024.

Nonostante il momentum positivo della console ibrida non accenni ad arrestarsi, Nintendo ha recentemente fatto più volte riferimento a Switch 2 (al momento non abbiamo un nome ufficiale del successore di Switch), ed è piuttosto probabile che i lavori sulla nuova piattaforma da gaming della grande N siano ormai in fase avanzata, in attesa di un annuncio ufficiale.