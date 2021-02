Nintendo Switch ha venduto più del 3DS, prossimo obiettivo il Game Boy Advance

Con 79.87 milioni di Nintendo Switch vendute, la console ibrida ha già superato i numeri ottenuti da NES/SNES e ora anche dal Nintendo 3DS, fermo a quota 75,94 milioni di console distribuite dal lontano 2010 fino ad oggi.

Il prossimo obiettivo per Nintendo Switch è quello di raggiungere il Game Boy Advance, obiettivo ampiamente alla portata considerando che la console portatile uscita nel 2001 ha venduto 81.51 milioni di pezzi in tutto il mondo. Ancora lontani invece Nintendo DS (154.02 milioni), Game Boy e Game Boy Color (118.69 milioni) e Wii con 101,63 milioni.

Nintendo Switch ha venduto oltre 18 milioni di console in Giappone, per l'anno fiscale in corso (che terminerà il 31 marzo) la casa di Kyoto ha aumentato le previsioni di vendita di Switch e Switch Lite passando da 24 milioni a 26.5 milioni con un incremento di 2.5 milioni di pezzi rispetto alla stima iniziale.

La console ha idealmente superato la prima metà del suo ciclo vitale e ci sono buone probabilità secondo gli analisti che Switch possa superare la barriera dei 100 milioni di pezzi distribuiti, anche se le vendite potrebbero rallentare nel corso del 2022 e 2023 mentre dovrebbero mantenersi piuttosto elevate per tutto l'anno appena iniziato.