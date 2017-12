Nintendo Switch ha venduto 55.000 pezzi al lancio in Corea del Sud

è stato lanciato in Corea del Sud a inizio dicembre, riscuotendo un notevole successo: secondo i primi dati, la piattaforma avrebbe venduto 55.000 pezzi nei primi tre giorni di commercializzazione, record assoluto per quanto riguarda la vendita di consolenel paese.

La cifra in questione è infatti ben superiore rispetto a quanto registrato da Nintendo 2DS, 3DS e Wii in Corea del Sud nel primo mese di presenza sul mercato. La console della casa di Kyoto ha ricevuto quindi una buona accoglienza in territorio asiatico, il prossimo passo sarà quello di lanciare Switch in Cina, grazie alla probabilmente collaborazione del colosso cinese Tencent.

A livello globale, Switch ha raggiunto e superato quota dieci milioni di pezzi venduti in tutto il mondo, come annunciato da Nintendo nella giornata di ieri.