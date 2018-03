Nintendo Switch ha venduto oltre 650 mila unità in Germania, superato il record di Wii

ha annunciato che Nintendo Switch ha venduto oltre 650.000 unità di console in Germania, superato il record detenuto in precedenza daa parità di tempo. Un altro importante traguardo per la grande N.

Nell'arco di un anno, dunque, la console ibrida è riuscita a vendere oltre 650.000 unità in territorio tedesco, superando i numeri registrati da Nintendo Wii a parità di tempo. Un traguardo molto importante che si aggiunge a tutti gli altri segnati da Nintendo Switch nel corso di questi mesi, come il milione di unità superato in Francia, le ben 3.8 milioni di unità vendute in Giappone e gli eccellenti numeri registrati lo scorso gennaio in Nord America.

Considerando l'ottimo lavoro svolto dalla casa di Kyoto, in particolare con il grande parco esclusive che può contare titoli come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey e Xenoblade Chronicles 2, i giocatori non ci hanno pensato due volte a decretare il successo di Nintendo Switch durante il primo anno di vita.

Guardando al futuro, inoltre, sono attese al varco altre esclusive di grande richiamo come Metroid Prime 4, Super Smash Bros e naturalmente il nuovo capitolo della serie Pokemon. In tutto questo, ricordiamo che Digital Foundry ha provato a ipotizzare il lancio di un nuovo modello di Nintendo Switch basato sul chip NVIDIA Tegra 2.