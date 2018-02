è un successo in tutto il mondo e in particolar modo anche in Sud Europa, terreno da sempre difficile per la casa di Kyoto. Dopo le ottime vendite registrate in Italia, Spagna e Portogallo, adesso ancheha ottimi motivi per festeggiare.

Secondo quanto riportato da alcune testate francesi, Nintendo Switch ha superato quota un milione di pezzi venduti in Francia e la compagnia si aspetta che il traguardo dei due milioni possa essere tagliato entro la fine dell'anno.

Parlando di vendite oltreoceano, a gennaio Switch è stata la piattaforma più venduta in assoluto in Nord America, superando PlayStation 4 e Xbox One.