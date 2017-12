Nintendo Switch ha venduto più di PS2 in Giappone nel primo anno

ha riscosso un notevole successo in tutto il mondo e in particolar modo in Giappone, vendendo oltre tre milioni di unità nel paese del Sol Levante, una cifra persino superiore a quella registrata danel 2000.

Al lancio, PlayStation 2 ha venduto 885.023 pezzi in Giappone, cifra che ha toccato quota 3.016.622 unità al 31 dicembre 2000. Switch dal canto suo ha avuto un debutto forse meno fragoroso, con 524.371 pezzi venduti, tuttavia ad oggi le unità distribuite in Asia sono pari a 3.250.083, ultima rilevazione effettuata il 24 dicembre scorso.

Per quanto riguarda il futuro, Nintendo si aspetta di riuscire a distribuire 20 milioni di pezzi nel corso del prossimo anno fiscale, le quali si aggiungerebbero alle oltre dieci già vendute fino ad oggi.