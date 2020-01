Nintendo Switch ha venduto più di SNES: prossimo obiettivo, superare le vendite del NES

Come annunciato dalla compagnia giapponese durante l'ultima conference call con gli azionisti, Nintendo Switch ha venduto 52.48 milioni di console, risultato che ha permesso alla console ibrida di superare le vendite totali di SNES.

La console a 16-bit ha piazzato in tutto il mondo 49.10 milioni di pezzi, risultato come detto superato dalle vendite totali di Switch realizzate in 36 mesi. La console ibrida aveva già superato le vendite di Wii U (poco meno di 13.5 milioni), GameCube (21 milioni) e N64 (32 milioni), il prossimo obiettivo adesso è quello di raggiungere le vendite del Famicom/NES a quota 61.91 milioni di pezzi.

Più difficile (ma non improbabile) il sorpasso ai danni di Nintendo Wii, console capace di piazzare oltre 101 milioni di pezzi in sei anni, andando a competere dunque con piattaforme di enorme successo commerciale come PlayStation 2, PlayStation 4, Game Boy e Nintendo DS.

Secondo le stime di alcuni analisti, Nintendo Switch avrebbe venduto più di Xbox One, con la console Microsoft che registrerebbe un venduto di poco inferiore ai 50 milioni di pezzi, stima basata su dati indipendenti poichè la casa di Redmond non diffonde questi dati pubblicamente da ormai molti anni.