Nintendo Switch versione classica in super offerta su Amazon, ottimo prezzo

Buona promozione su Amazon per chi è alla ricerca di una console Nintendo Switch, il noto store infatti ci propone la console in offerta con i Joy-Con nella colorazione blu/rosso neon. Il modello in promozione è la versione 2021, quindi con batteria potenziata rispetto al modello Day-One.

Vai subito all'offerta La console su Amazon oggi è addirittura acquistabile al prezzo scontato di 255 euro nella colorazione blu/rosso, al posto del prezzo di listino di 329,99 euro.



Una super occasione per recuperare una console Nintendo Switch ad un prezzo super, se siete interessati all'acquisto vi consigliamo di non esitare.

Di seguito il link per acquistare Nintendo Switch a prezzo scontato:

Se siete invece alla ricerca del nuovo modello di Nintendo Switch, chiamata Nintendo Switch modello OLED, acquistabile a questo link a 290 euro, che vanta diverse migliorie rispetto al modello precedente ma la potenza della console rimane invariata: uno schermo da 7 pollici con tecnologia OLED, uno stand regolabile più largo, una nuova base con porta LAN integrata, altoparlanti integrati con un suono migliorato in modalità portatile, di uno spazio di archiviazione interno da 64GB (espandibili con MicroSD).

