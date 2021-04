Nintendo Switch in versione gigante: costruita da un fan e donata a un ospedale pediatrico

Mentre il marzo del Giappone è tutto all'insegna di Nintendo Switch, gli appassionati non cessano di dar vita a creazioni a tema sempre più bizzarre e peculiari.

Dagli Stati Uniti, l'ingegnere amatoriale Michael Pick ha deciso di dar forma ad una versione gigantesca della console ibrida della casa di Kyoto. Proprio personale omaggio al colosso di Kyoto, la creazione ha delle proporzioni decisamente notevoli. Con quasi 30 kg di peso, - per la precisione la struttura si attesta sui 29,48 kg - l'hardware è perfettamente funzionante.

Edificata sfruttando dei case di compensato, la Nintendo Switch in formato gigante è protagonista di un filmato dedicato, che potete visionare direttamente in calce a questa news. Più grande della console ibrida di un 650%, le dimensioni della creazione sono di circa 76 cm di altezza e 180 in larghezza. Per farsi un'idea più chiara delle proporzioni, in calce a questa news trovate anche un'immagine dell'hardware personalizzato, tra le braccia del proprio creatore. Dopo aver creato il peculiare oggetto e averne mostrato le caratteristiche ingegneristiche, Michael Pick ha deciso di donare la sua Nintendo Switch gigante all'ospedale pediatrico di Saint Jude.



Nel frattempo, gli analisti di Bloomberg prospettano un 2021 da record per Nintendo Switch, che ha da poco accolto Monster Hunter: Rise.